خوفا من كورونا.. تقرير أممي يحذر أمريكا بشأن طالبي اللجوء

نيويورك /أ ش أ/

حذر تقرير للأمم المتحدة من السياسة الجديدة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية بشأن استخدام قواعد الصحة العامة ذات الصلة بجائحة كورونا، كذريعة لطرد بعض طالبي اللجوء والمهاجرين عن طريق نقلهم جوا جنوبا إلى المكسيك.

وأشار التقرير، الصادر عن وكالة الأمم المتحدة للاجئين، اليوم الخميس، إلى أن المنظمة الدولية تدعو إدارة بايدن إلى إنهاء هذه السياسة التي من شأنها تعريض الأسر والأفراد للمخاطر ممن قد تكون لديهم احتياجات عاجلة للحماية، وإعادتهم إلى بلادهم الأصلية قبل تقييم وبحث احتياجاتهم.

ونوه إلى أنه وفقا لهذه السياسة الأمريكية فإنه يتم رفض البدء في إجراءات توفير الحماية لهؤلاء الأفراد والأسر من طالبي اللجوء رغم أنه أحد مبادئ القانون الدولي للاجئين.