إيران تتصدر محادثات رئيس الوزراء الإسرائيلي ومدير المخابرات المركزية الأمريكية

تل أبيب - (ا ف ب)

ركزت محادثات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز في تل أبيب الأربعاء، على الملف الإيراني، حسب ما جاء في بيان أصدره مكتب بينيت. وتزايدت التوترات الإقليمية بعد هجوم استهدف ناقلة تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل سلطنة عمان في 29 يوليو، اتُهمت طهران بأنها تقف وراءه.

ذكر بيان إسرائيلي رسمي أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، قد أجرى محادثات في إسرائيل الأربعاء مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، مشيرا إلى أن إيران كانت على رأس جدول الأعمال.

وتفاقمت التوترات الإقليمية جراء هجوم استهدف في 29 يوليو ناقلة تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل سلطنة عمان، اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا طهران بأنها تقف وراءه.

ونفت إيران تورطها في الهجوم الذي يشتبه أن طائرة مسيرة نفذته وسقط فيه قتيلان من طاقم السفينة أحدهما بريطاني والآخر روماني.

وقال بيان أصدره مكتب بينيت إن الزعيم الإسرائيلي أجرى مباحثات مع بيرنز في تل أبيب عن "الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على إيران وإمكانيات توسيع التعاون الإقليمي وتعزيزه".

وتابع البيان في معرض الإعلان عن زيارة بيرنز أنه التقى الثلاثاء دافيد بَرْنياع الرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، لبحث برنامج إيران النووي و"تحديات إقليمية أخرى".

ومن المتوقع أن يجتمع بيرنز الذي أدى اليمين مديرًا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في مارس الماضي، مع مسؤولين فلسطينيين بينهم الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.