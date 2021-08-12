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أردوغان: على البرلمان التركي إتخاذ إجراءات ضد وسائل التواصل الإجتماعي

12:16 ص الخميس 12 أغسطس 2021
أردوغان: على البرلمان التركي إتخاذ إجراءات ضد وسائل التواصل الإجتماعي

رجب طيب أردوغان

أنقرة - ( دب ا)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتعين على البرلمان مناقشة إتخاذ إجراءات ضد وسائل التواصل الاجتماعي عند العودة من العطلة الصيفية في شهر أكتوبر.

وقال أردوغان: "تويتر يكذب" مضيفًا أن الشركة ليس لديها مكتب بعد في تركيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف "ستفتح مكتبا وتدفع ضرائب، وإذا لم تفعل، عندئذ سوف تدفع الثمن".

وتابع أردوغان إنه لا يتبنى وجهة نظر إيجابية تجاه وسائل التواصل الاجتماعي. وأوضح أنه لا توجد وسيلة رقمية فوق القانون.

وأشارت بلومبرج إلى أنه يتم فرض غرامات على أكبر شركات التواصل الاجتماعي من قبل تركيا بموجب قانون جديد.

أردوغان البرلمان التركي التواصل الإجتماعي تركيا

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