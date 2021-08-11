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رئيس مجلس النواب المغربي يبحث مع برلماني إسرائيلي سبل تعزيز التعاون

11:53 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
رئيس مجلس النواب المغربي يبحث مع برلماني إسرائيلي سبل تعزيز التعاون

الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي

المغرب - (أ ش أ)

بحث رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي الأربعاء، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست الإسرائيلي رام بن باراك، الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب ضمن وفد رسمي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين وآفاقه المستقبلية، وخاصة بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأفاد بيان لمجلس النواب المغربي بأن الجانبان أكدا على دور الجالية اليهودية المغربية في توطيد العلاقات الثقافية والإنسانية بين البلدين، وأشادا بتميز الهوية الحضارية والثقافية المغربية الغنية بروافدها المتعددة والتي تعتبر العبرية أحد مكوناتها الأساسية كما جاء في الدستور المغربي.

وشددا على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحوار، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتفاهم بين الشعوب، ودورها المحوري في تقريب وجهات النظر.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما لتعزيز العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين بما يساهم في تعميق الحوار وتقريب وجهات النظر وخدمة التنمية والسلم والاستقرار بالمنطقة.

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Asha
الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب المغربي الكنيست الإسرائيلي إسرائيل المغرب

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