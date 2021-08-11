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جزيرة إيطالية تسجل درجة حرارة غير مسبوقة في أوروبا

11:48 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
جزيرة إيطالية تسجل درجة حرارة غير مسبوقة في أوروبا

أرشيفية

لندن - (د ب أ)

ربما تكون جزيرة صقلية الإيطالية قد حطمت للتو سجل درجات الحرارة على مستوى قارة أوروبا، وهو أحدث مثال على كيفية تسبب تغير المناخ في حدوث ظواهر مناخية قاسية في جميع أنحاء العالم.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية في صقلية إن درجات الحرارة هناك وصلت إلى 8ر48 درجة مئوية اليوم الأربعاء. وإذا تم التحقق من هذه الدرجة رسميا، ستتجاوز الرقم القياسي البالغ 48 درجة المسجل في العاصمة اليونانية أثينا، في عام 1977، وفقًا لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي نشرتها جامعة ولاية أريزونا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويتبع الحرارة الحارقة الطقس غير المعتاد الذي تشهده أنحاء عديدة من أوروبا، حيث تكافح تركيا المجاورة أسوأ حرائق غابات على الإطلاق، وغمرت الفيضانات الشديدة أجزاء من ألمانيا مؤخرًا، كما تشهد المملكة المتحدة المزيد من العواصف الشديدة.

أوروبا جزيرة صقلية الإيطالية درجات الحرارة ظواهر مناخية

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