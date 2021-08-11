وزيرا خارجية السعودية واليمن يبحثان مبادرات المملكة للأمن والسلام

السعودية - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، مجهودات ومبادرات المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن الشقيق.

واستعرض الجانبان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، الروابط الأخوية العميقة التي تربط بين حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها بكافة المجالات.

وتطرق الجانبان إلى جهود المملكة التي تبذلها على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ من أجل دعم الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وإيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني الشقيق والتي تعطل بدورها كافة الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية.