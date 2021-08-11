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الرئيس التونسي يستقبل سفير فلسطين

11:16 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
الرئيس التونسي يستقبل سفير فلسطين

الرئيس التونسي قيس سعيد

وكالات

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء بقصر قرطاج، وائل الفاهوم، سفير دولة فلسطين بتونس.

وأعرب قيس سعيد، وفقًا لبيان رئاسة الجمهورية التونسية على "فيسبوك" عن تقدير تونس البالغ للدعم النبيل الذي بادر به الأشقاء في فلسطين لمعاضدة جهود بلاده في التصدي لجائحة كوفيد-19.

وأكد على أن الشعب التونسي لن ينسى هذا المد التلقائي الذي يرسخ، مرة أخرى، ما يجمع البلدين والشعبين من روابط متينة وقيم مشتركة.

وجدد الرئيس التونسي التعبير عن موقف تونس الثابت الداعم للحق الفلسطيني.

ومن جانبه، أعرب وائل الفاهوم عن تضامن فلسطين الكامل مع تونس في هذا الظرف الصعب ووقوفها التام إلى جانبها من منطلق علاقات الأخوة الراسخة وتجسيدًا لمبادئ التآزر والإيثار.

قيس سعيد الرئيس التونسي سفير فلسطين وائل الفاهوم

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