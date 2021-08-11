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وزير الدفاع الكويتي يشيد بجهود الجيش في حفظ الأمن والاستقرار

11:02 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
وزير الدفاع الكويتي يشيد بجهود الجيش في حفظ الأمن والاستقرار

الشيخ حمد جابر العلي الصباح

الكويت - (أ ش أ)

أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، بجهود الجيش في حفظ أمن واستقرار الوطن وسلامة أراضيه، داعيا قيادات الجيش إلى مواصلة العمل والتعاون والتنسيق فيما بينهم ودعم وتعزيز دور التدريب في وحداتهم وصولا إلى درجات الجاهزية والاستعداد المطلوبة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأربعاء، أن تصريحات الوزير جاءت خلال لقائه، كبار قادة الجيش وذلك ضمن إطار اللقاءات الدورية التي يجريها مع القيادات العسكرية، لاستعراض آخر التطورات والمستجدات في مختلف وحدات الجيش.

وأفادت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي - في بيان صحفي اليوم - بأن اللقاء الذي عقد في نادي ضباط الجيش جاء في إطار اللقاءات الدورية التي يجريها وزير الدفاع مع القيادات العسكرية والتي تشهد تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا.

وخلال اللقاء، أكد وزير الدفاع الحرص على العمل وفق تعليمات وتوجيهات القيادة السياسية التي تحرص بدورها على دعم وتشجيع منتسبي الجيش الكويتي، تقديرا لجهودهم في سبيل حفظ أمن واستقرار هذا الوطن وسالمة أراضيه.

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الشيخ حمد جابر العلي الصباح وزير الدفاع الكويتي الكويت الجيش الكويتي

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