إسرائيل توافق على بناء ألف وحدة سكنية للفلسطينيين في الضفة الغربية

تل أبيب - (د ب أ)

في خطوة غير متوقعة، وافقت إسرائيل اليوم الأربعاء على إنشاء ألف وحدة سكنية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأربعاء إن الوحدات السكنية ستقع في خمس قرى في المنطقة (ج)، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية فقط .

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "السلام الآن" ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لايحصل الفلسطينيون على تصاريح سكن في المنطقة (ج) إلا في حالات استثنائية تماما.

في البداية لم يصدر أي رد فعل من الجانب الفلسطيني.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن إسرائيل تريد أيضا المضي قدما الأسبوع المقبل في بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية للمستوطنين الإسرائيليين في المنطقة.

وتتردد تقارير مفادها أن إسرائيل تتعرض لضغوط من الولايات المتحدة لتقديم تنازلات للفلسطينيين.

تنقسم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق. المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الخالصة (المنطقة ج) والمناطق الخاضعة للسيطرة المشتركة مع الفلسطينيين (المنطقة ب) والمناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية وحدها (المنطقة أ).

وتمثل المنطقة "ج" أكثر من 60 في المئة من المساحة الكلية للضفة الغربية.

وبحسب أرقام حركة "السلام الآن" في الفترة من 2009 إلى 2018 ، تمت الموافقة على 98 طلبا فقط من بين أكثر من 4400 طلب إسكان قدمها فلسطينيون.

كانت إسرائيل قد احتلت الضفة الغربية والقدس الشرقية ، من بين مناطق أخرى ، خلال حرب الأيام الستة عام 1967. وحاليًا، يعيش أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي هناك.

ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة على الأرض وعاصمتها القدس الشرقية. يعيش حوالي 9ر2 مليون فلسطيني في الضفة الغربية.