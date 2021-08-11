أول تعليق من واشنطن على قرار السودان تسليم البشير للجنائية الدولية

وكالات

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء بقرار السودان تسليم عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

وكانت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق أكدت تعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين للجنائية الدولية.

ونقلت الوكالة السودانية للأنباء "سونا" عن الصادق تأكيدها ، خلال لقائها بالمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بمناسبة تسلّمه مهامه خلفًا لفاتو بنسودة، دعم سودان الثورة للمحكمة الجنائية الدولية وحرصه على استقلالية المحكمة للاضطلاع بدورها فى إنفاذ القانون الدولي.