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غدًا.. انتهاء تلقي الطعون والتظلمات في أول انتخابات برلمانية في قطر

08:57 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
غدًا.. انتهاء تلقي الطعون والتظلمات في أول انتخابات برلمانية في قطر

علم قطر

الدوحة - (د ب أ)

تنتهي يوم غد الخميس عملية تلقى الطعون والتظلمات في مقارُّ الدوائر الانتخابيّة الثلاثون في قطر والخاصة بجداول النّاخبين الذين يتنافسون على مقاعد مجلس الشّورى في أول انتخابات من نوعها في تاريخ قطر.

جاء ذلك وفقًا لما أعلنته اللجنةُ الإشرافيةُ لانتخابات مجلس الشورى، والتي أشارت إلى تمديد ساعات العمل في المقار الانتخابية لفترتَين صباحية ومسائية، اليوم الأربعاء ويوم غد الخميس.

وكانت مرحلة الطعون قد بدأت يوم الأحد الماضي وتنتهي غدا الخميس.

ولم يتحدد بعد الموعد المفترض لبدء عملية الاقتراع في انتظار صدور مرسوم أميري.

البرلمان القطري الدوحة مجلس الشورى انتخابات برلمانية في قطر قطر

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