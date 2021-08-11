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استمرار احتجاز موظف بالسفارة البريطانية في برلين بعد اتهامه بالتجسس

08:42 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
استمرار احتجاز موظف بالسفارة البريطانية في برلين بعد اتهامه بالتجسس

شرطة برلين

برلين - (د ب أ)

صدر أمر باستمرار احتجاز موظف بالسفارة البريطانية في برلين، يشتبه في قيامه بأعمال تجسس لصالح روسيا، ترقبًا لمزيد من التحقيقات وذلك بعد مثوله أمام قاضي تحقيق في محكمة العدل الاتحادية الألمانية.

ويعتقد أن الرجل، المتهم بتقديم وثائق للاستخبارات الروسية مقابل أموال، كان يعمل لصالح روسيا منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي، على أقصى تقدير.

وقال توم توجندهات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنه يبدو أن المشتبه به "شخص بعيد جدا عن التسلسل الهرمي، ومن الواضح أنه اتخذ بعض القرارات غير الحكيمة وربما خان بلاده".

احتجاز موظف شرطة برلين السفارة البريطانية تهمة التجسس

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