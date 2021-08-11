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الصليب الأحمر الدولي يحذر من كارثة إنسانية في الصومال

08:42 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
الصليب الأحمر الدولي يحذر من كارثة إنسانية في الصومال

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

جنيف - (د ب أ)

حذر تقرير للصليب الأحمر من أن الجوع والمرض يهددان ثلاثة ملايين شخص في الصومال.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر اليوم الأربعاء إن الصومال على شفا كارثة إنسانية.

وأوضح أن أكثر من 800 ألف طفل، دون الخامسة، يواجهون خطر سوء التغذية الحاد إذا لم يتلقوا مساعدة فورية.

وبالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا، تعاني الصومال من موجات من الحصبة والملاريا والإسهال الحاد.

وأضاف الاتحاد أن سكان الصومال يواجهون كوارث متنوعة، تشمل الجفاف الذي تفاقم بسبب تغير المناخ، والفيضانات والأعاصير، فضلا نكبة الجراد. ويعيش 70 % من السكان، البالغ عددهم 16 مليون نسمة، في الفقر.

وقال محمد موخير، المدير الإقليمي لإفريقيا بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، إنه لا توجد أموال كافية لتقديم مساعدات شاملة، مشيرا إلى أن المساعدات المقدمة تمثل نقطة في محيط.

ويحتاج الاتحاد إلى 7ر8 مليون فرنك سويسري (4ر9 مليون دولار) لتقديها للصليب الأحمر الصومالي لدعم أكثر من نصف مليون شخص.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر جنيف الصومال كارثة إنسانية

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