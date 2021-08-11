هيئة رقابية تركية تغرم قنوات تلفزيونية بسبب تغطية "مضللة" لحرائق الغابات

أنقرة - (د ب أ)

أمرت هيئة الرقابة التركية على الإذاعة والتلفزيون، اليوم الأربعاء، خمس شبكات تلفزيونية بدفع غرامات بسبب تغطيتها لحرائق الغابات المستمرة بزعم "التسبب في الخوف والذعر" في الأماكن العامة و "الإساءة" للمسؤولين الحكوميين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

وكتب أبو بكر شاهين رئيس هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون على حسابه على تويتر أنه تم تغريم قنوات "فوكس تي في" و "كيه آر تي" و "تيلي 1" "خلق تي في" و"خبر تورك"، لنشرها "معلومات مضللة" عن الحرائق و "بالرغم من كل التحذيرات".

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن العقوبة تأتي بعد تصريحات "مهينة ومسيئة ولا أساس لها" في انتقاد استجابة الحكومة للحرائق.

وكانت هيئة الرقابة هددت الأسبوع الماضي "بفرض أقصى عقوبات" على القنوات بسبب تغطيتهم الحية لمشاهد الحريق التي يمكن أن "تحبط" مزاج رجال الإطفاء والسكان المحليين، بحسب عضو هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون إلهان تاسكي.

وقال تاسكي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عبر الهاتف إنه تم منعه من المشاركة في اجتماع مجلس إدارة هيئة الرقابة على الإذاعة والتلفزيون بشأن الغرامات اليوم الأربعاء، بحجة أن السبب في ذلك هو "كشفه للرقابة".