Masrawy logo white

العراق: ارتفاع حصيلة انفجار "مخزن العتاد" في صلاح الدين إلى 9 قتلى

08:05 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
العراق: ارتفاع حصيلة انفجار "مخزن العتاد" في صلاح الدين إلى 9 قتلى

أرشيفية

العراق - (أ ش أ)

أعلن مصدر أمني عراقي، ارتفاع حصيلة قتلى انفجار كدس (مخزن) العتاد في قضاء بيجي إلى 9 من أفراد الأمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول.

وقال المصدر في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء، أن "حصيلة قتلى الواجب المشترك لقيادة عمليات صلاح الدين وشرطة الطاقة خلال تفكيك كدس عتاد في قضاء بيجي ارتفعت إلى 9 بينهم ضابط برتية ملازم أول، مضيفا أن الحادث أسفر أيضًا عن تضرر عجلة تابعة لمكافحة المتفجرات".

وأفاد مصدر أمني عراقي، في وقت سابق اليوم، بمقتل 5 أفراد من منتسبي القوات الأمنية في مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين، وذلك أثناء محاولة تفكيك مخزن أسلحة.

هذا المحتوى من

انفجار العراق مخزن العتاد بغداد صلاح الدين

الخبر التالى:

هيئة رقابية تركية تغرم قنوات تلفزيونية بسبب تغطية "مضللة" لحرائق الغابات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
83

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

71

متعافون اليوم

284789

إجمالي الإصابات

16582

إجمالي الوفيات

233298

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -مباشر.. الأهلي 0-0 الإسماعيلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا