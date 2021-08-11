العراق: ارتفاع حصيلة انفجار "مخزن العتاد" في صلاح الدين إلى 9 قتلى

العراق - (أ ش أ)

أعلن مصدر أمني عراقي، ارتفاع حصيلة قتلى انفجار كدس (مخزن) العتاد في قضاء بيجي إلى 9 من أفراد الأمن بينهم ضابط برتبة ملازم أول.

وقال المصدر في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الأربعاء، أن "حصيلة قتلى الواجب المشترك لقيادة عمليات صلاح الدين وشرطة الطاقة خلال تفكيك كدس عتاد في قضاء بيجي ارتفعت إلى 9 بينهم ضابط برتية ملازم أول، مضيفا أن الحادث أسفر أيضًا عن تضرر عجلة تابعة لمكافحة المتفجرات".

وأفاد مصدر أمني عراقي، في وقت سابق اليوم، بمقتل 5 أفراد من منتسبي القوات الأمنية في مدينة بيجي بمحافظة صلاح الدين، وذلك أثناء محاولة تفكيك مخزن أسلحة.