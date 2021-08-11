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قاضي قضاة فلسطين: الحرم الإبراهيمي جزء من التراث الإنساني لا يحق المساس به

07:39 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
قاضي قضاة فلسطين: الحرم الإبراهيمي جزء من التراث الإنساني لا يحق المساس به

محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين

فلسطين - (أ ش أ)

قال محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، اليوم الأربعاء، إن القيادة الفلسطينية تتابع بقلق بالغ ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.

وأضاف الهباش -في تصريح صحفي- أن لا حق لدولة الاحتلال بالتصرف بهذا المسجد الإسلامي بأي شكل من الأشكال، والذي يشكل بحسب القانون الدولي جزءا من التراث الإنساني الذي يستوجب منع إدخال أي تغييرات عليه.

ووصف ما تقوم به دولة الاحتلال من أعمال حفر وتجريف في الحرم الإبراهيمي الشريف وساحاته الخارجية بأنه "جريمة بكل المقاييس وعدوان ضد الفلسطينيين وعقيدة المسلمين والتاريخ"، مؤكدا أن الفلسطينيين سيواصلون العمل في كل الميادين الممكنة للتصدي لهذا العدوان.

ورأى الهباش أنه لا بد من تفعيل المقاومة الشعبية بأكبر قدر ممكن، مضيفا أن القيادة الفلسطينية تقود مسارات سياسية ودبلوماسية مع الدول والمنظمات المؤثرة في العالم، ومسارات ذات بعد قانوني، من خلال تسخير كل الطاقات المتاحة لوقف هذا العدوان على المسجد الإبراهيمي.

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محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين الحرم الإبراهيمي فلسطين

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