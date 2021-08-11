واقعة مأساوية في الجزائر.. العثور على شقيقتين متفحمتين تعانقان والدتهما

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 65 شخصًا، من بينهم 28 عسكريًا و37 مدنيًا أغلبهم بولاية تيزي وزو، التي مازالت تكافح الحرائق المندلعة منذ الاثنين الماضي.

وفي واقعة مأساوية عثرت مصالح الحماية المدنية الجزائرية على شقيقتين متوفيتين وهما تعانقان أمهما هربًا من الحرائق التي اندلعت بقرية إخليجن في ولاية تيزي وزو.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" صورة للشقيقتين.

وذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، الأربعاء، أنه عثر على الشقيقتين سارة وجوهر، متفحمتان ومتشبثتان بجثة والدتهما التي توفيت اختناقًا جراء دخان الحرائق.

وأعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن الحداد الوطني لمدة 3 أيام، على إثر استشهاد عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن.

بدورها أعلنت وزارة الشؤون الدينة والأوقاف الجزائرية، عن إقامة صلاة الغائب على أرواح الشهداء من المواطنين وأفراد الجيش الوطني الشعبي، الذين وافتهم المنية في حرائق الغابات الأخيرة وذلك بعد صلاة الجمعة المقبلة.