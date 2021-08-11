قطر تعلن تعيين سفير لها في السعودية

الدوحة - ( د ب أ)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء قرارًا أميريًا بتعيين بندر محمد عبدالله العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة العربية السعودية.

أذاعت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم.

وكان الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري تسلم في 21 يونيو الماضي نسخة من أوراق اعتماد الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير السعودية الجديد لدى البلاد.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من عام 2017 قطع علاقاتها مع قطر وسط اتهامات لها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

وتوصلت قمة خليجية عقدت في يناير الماضي إلى اتفاق على إنهاء الأزمة، مع التأكيد على وحدة الصف وإعلاء المصلحة المشتركة والمصالح العليا والعمل على تدشين مرحلة جديدة من العلاقات.

وزار أمير قطر الشيخ تميم، بعد القمة السعودية في مايو الماضي، وتم التركيز على الجهود المبذولة بشأن التطورات الإقليمية والدولية، إلى جانب أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمه وتطويره.