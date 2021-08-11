الرئيس الجزائري يعلن الحداد 3 أيام على أرواح ضحايا الحرائق

الجزائر - أ ش أ

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الحداد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من غد الخميس، على إثر استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، " إنه على إثر استشهاد عدد من المدنيين والعسكريين، جراء الحرائق التي اجتاحت بعض ولايات الوطن، قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الخميس 12 أغسطس، مع تجميد مؤقت لكل الأنشطة الحكومية والمحلية ماعدا التضامنية منها".