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خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لأمير الكويت

03:59 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لأمير الكويت

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الرياض - أ ش أ

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية إلى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتعلق بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما تضمنت الرسالة تجديد الدعوة لزيارة السعودية، حيث أعرب الشيخ نواف عن سعادته بتلبية الدعوة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، قام بتسليم الرسالة، خلال استقبال أمير الكويت له في قصر بيان اليوم/الأربعاء/.

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Asha
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين أمير الكويت رسالة خطية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

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