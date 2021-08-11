سفير مصر في فلسطين يؤكد موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

رام الله - أ ش أ

أكد السفير طارق طايل سفير مصر لدى فلسطين اليوم الأربعاء، موقف مصر الثابت والمتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة.

جاء ذلك خلال استقبال محمود العالول نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" للسفير المصري في مكتبه بمدينة رام الله.

وأطلع العالول السفير المصري على آخر التطورات السياسية في المنطقة، وملف المصالحة الفلسطينية.

واستعرض العالول ،خلال اللقاء، توجهات القيادة الفلسطينية وموقفها الثابت من ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، والاستيطانية، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الجهود والمساعي بهذا الاتجاه.