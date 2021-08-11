العثور على 9 جثث جديدة قرب مدينة ترهونة الليبية

طرابلس - ( د ب أ ):

عثرت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، اليوم الأربعاء، على تسع جثث مجهولة الهوية.

وقال مكتب الإعلام بالهيئة عبر صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم إن "الجثث عثر عليها في مقبرة جديدة تم اكتشافها أمس في منطقة المشروع الزراعي على بعد 5 كيلومترات عن مركز مدينة ترهونة"، مؤكدا انتشال الجثث التسع، واستمرار أعمال البحث في المنطقة استجابة لبلاغات أخرى واردة للهيئة.

وتصل بذلك حصيلة الجثث المكتشفة في ترهونة ومحيطها إلى 177 جثة "وجدت أغلبها مكبلة اليدين"، بحسب تصريح سابق أدلى به مدير مكتب الإعلام في الهيئة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وأشار حينها إلى التعرف على 34 منها بواسطة البصمة الوراثية.

وإبان الحرب التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس العامين الماضيين اعتبرت مدينة ترهونة أحد أهم معاقل قوات المشير خليفة حفتر في الغرب الليبي قبل سيطرة قوات حكومة الوفاق عليها في يونيو من العام الماضي.

وكانت ترهونة /95 كم جنوب شرق طرابلس/، مقرا للواء التاسع المسمى بـ "الكانيات" نسبة لعائلة الكاني التي تزعم أبناؤها اللواء التابع لحفتر والذي خاض معه الحرب على العاصمة الليبية منذ شهر أبريل 2019.