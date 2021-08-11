Masrawy logo white

القبض على موظف بسفارة بريطانيا في برلين بتهمة التجسس

03:32 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
القبض على موظف بسفارة بريطانيا في برلين بتهمة التجسس

أرشيفية

برلين - أ ش أ

قال مكتب المدعي العام الألماني اليوم الأربعاء إن الشرطة الألمانية ألقت القبض على بريطاني يعمل في سفارة بلاده في برلين للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا.

وأضاف الادعاء الألماني أن المشتبه به قام بتسليم وثائق إلى جهاز المخابرات الروسي مقابل أموال.

وأوضح الادعاء في بيان له أنه تم تفتيش شقة المشتبه به الذي يدعى ديفيد إس. ومكان عمله وسيمثل أمام قاضي تحقيقات اليوم الأربعاء.

هذا المحتوى من

برلين تهمة التجسس سفارة بريطانيا روسيا

الخبر التالى:

"الصحة العالمية" تعلن اختبار 3 عقارات جديدة على مرضى كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
83

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

71

متعافون اليوم

284789

إجمالي الإصابات

16582

إجمالي الوفيات

233298

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا