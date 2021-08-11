القبض على موظف بسفارة بريطانيا في برلين بتهمة التجسس

برلين - أ ش أ

قال مكتب المدعي العام الألماني اليوم الأربعاء إن الشرطة الألمانية ألقت القبض على بريطاني يعمل في سفارة بلاده في برلين للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا.

وأضاف الادعاء الألماني أن المشتبه به قام بتسليم وثائق إلى جهاز المخابرات الروسي مقابل أموال.

وأوضح الادعاء في بيان له أنه تم تفتيش شقة المشتبه به الذي يدعى ديفيد إس. ومكان عمله وسيمثل أمام قاضي تحقيقات اليوم الأربعاء.