Masrawy logo white

السودان يقرر تسليم البشير إلى الجنائية الدولية

02:17 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
السودان يقرر تسليم البشير إلى الجنائية الدولية

الرئيس السوداني السابق عمر البشير

(وكالات):

قرر السودان تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" عن مريم المهدي لدى لقائها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان الذي يزور السودان قولها "قرّر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين الى الجنائية الدولية".

وأكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة " لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور".

والبشير موجود حاليا في سجن كوبر بالعاصمة السودانية. وقد عزل وأوقف في أبريل 2019 إثر حركة احتجاج شعبية واسعة ضده، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وصادق مجلس الوزراء السوداني الأسبوع الماضي على قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فيما اعتبر خطوة جديدة في اتجاه محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية الدولية في لاهاي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف في حق البشير الذي اتهمته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع المسلح في دارفور الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.

عمر البشير تسليم البشير مريم الصادق المهدي المحكمة الجنائية الدولية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
83

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

71

متعافون اليوم

284789

إجمالي الإصابات

16582

إجمالي الوفيات

233298

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا