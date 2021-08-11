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رئيسي يقدم تشكيلة حكومته المقترحة للبرلمان

12:32 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
رئيسي يقدم تشكيلة حكومته المقترحة للبرلمان

إبراهيم رئيسي

طهران - (د ب أ):

قدم الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي اليوم الأربعاء تشكيلة حكومته المقترحة إلى مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) فإن التشكيلة المقترحة تضم 19 وزيرا، وتتضمن ترشيح حسین أمیرعبد اللهیان لوزارة الخارجية، والعميد محمد رضا قرایي آشتیاني لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، وجواد اوجي لوزارة النفط.

ونقلت وكالة "فارس" عن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى نظام الدين موسوي القول إن اللجان البرلمانية ستناقش برامج الوزراء المرشحين خلال الأسبوع القادم.

وأضاف أنه بعد إنجاز دراسة برامج الوزراء المرشحين في اللجان التخصصية ستبدأ عملية التصويت على الثقة للوزراء في اجتماعات مفتوحة للمجلس بدءا من يوم السبت 21 أغسطس.

إبراهيم رئيسي مجلس الشورى الإسلامي ايران محمد رضا قرايي آشتياني وزارة النفط

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