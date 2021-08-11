البحرية الإسرائيلية تستهدف مراكب صيد قبالة غزة
رام الله - أ ش أ
استهدفت البحرية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مراكب صيد قبالة ساحل غزة.
وهاجمت زوارق البحرية الإسرائيلية مراكب الصيادين على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة شاطئ منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، بالرصاص وفتحت صوبها خراطيم المياه، ما أدى إلى إلحاق أضرار بمراكب الصيد على الأقل، واضطرار الصيادين إلى العودة.
وتتعمد البحرية الإسرائيلية يوميًا التنغيص على حياة الصيادين في بحر غزة، ومنعهم من ممارسة الصيد.
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