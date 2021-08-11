Masrawy logo white

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

11:11 ص الأربعاء 11 أغسطس 2021
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

المسجد الأقصى

رام الله - أ ش أ

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وقالت مصادر إن المستوطنين الذين يُقدر عددهم بالعشرات، اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، وتقدمهم المُتطرف "غليك".

ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.
من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم 3 شباب من بلدة حزما وسلوان بالقدس المحتلة.

هذا المحتوى من

المسجد الأقصى رام الله باب المغاربة الشرطة الإسرائيلية

الخبر التالى:

أول زيارة رسمية منذ التطبيع.. وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى المغرب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
83

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

71

متعافون اليوم

284789

إجمالي الإصابات

16582

إجمالي الوفيات

233298

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - "بيعبي من الحنفية".. التموين تهاجم مصنع مياه معدنية شهير

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا