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واشنطن: مصر "شريك دفاعي" ودورها إيجابي ومهم وندرس تقديم مساعدات عسكرية لها

11:00 ص الأربعاء 11 أغسطس 2021
واشنطن: مصر "شريك دفاعي" ودورها إيجابي ومهم وندرس تقديم مساعدات عسكرية لها

جو بايدن

"أ ف ب":

وصفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، مصر بأنها شريك دفاعي يؤدي "دورا بناء" وذلك في خضم تقييم لواشنطن بشأن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لمصر.

ويدرس الرئيس الأمريكي الإفراج عن مساعدات عسكرية بقيمة 300 مليون دولار.

وفي معرض ردّهم على سؤال خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، قال مسؤولون في وزارتي الخارجية والدفاع إن بايدن جعل من ملف حقوق الإنسان أولوية في المحادثات مع مصر.

وقالت نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول: "نعتقد أن لدى مصر هواجس مشروعة" و"نعتقد أن المساعدة الأمنية لمصر هي وسيلة أساسية لتلبية هذه الاحتياجات".

وتابعت سترول أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن "مصر تؤدي دورا بناء في ما يتعلّق بأمن الحدود وبليبيا وبسد النهضة الإثيوبي وبالنزاع في غزة إلخ.."، مشيرة كذلك إلى الطلعات الجوية للجيش الأمريكي وحركة عبور قناة السويس.

كذلك نوّهت بموافقة مصر على تخصيص مبلغ من ميزانيتها وعدم اكتفائها بجزء من المساعدات الأمنية الأمريكية البالغة 1.3 مليار دولار سنويا لتحديث أسطولها من مروحيات أباتشي.

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جو بايدن مصر مساعدات عسكرية مجلس الشيوخ الامريكي

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