الولايات المتحدة تؤكد دعمها لجمهورية الإكوادور في مكافحة كورونا

واشنطن - أ ش أ:

أكدت الولايات المتحدة دعمها لشعب الإكوادور وحكومته في مكافحة وباء كورونا والذي تجلى في التبرع المباشر بمليوني جرعة من لقاح فايزر المضاد للفيروس التاجي والمساعدات المقدمة منذ بدء الجائحة.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء: بانتخابات جمهورية الإكوادور الشفافة والحرة والنزيهة التي تشكل حجر الأساس للقيم الديمقراطية المشتركة.

وقال إن الإكوادور شريك ثابت للولايات المتحدة ومنارة أمل للاجئين والمهاجرين من فنزويلا وكولومبيا وأماكن أخرى، مضيفا: نتطلع إلى العمل مع الإكوادور لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود والفساد وتعزيز حقوق الإنسان وحرية الصحافة وتوسيع علاقتنا التجارية ودعم اللاجئين والمهاجرين.

وشدد بلينكن على أهمية الجهود المشتركة لتعزيز أمن وازدهار البلدين وشعوب المنطقة، قائلا: بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، أرسل تحياتي الحارة إلى شعب الإكوادور بمناسبة احتفاله بالذكرى الـ 212 لإعلان استقلاله.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايد قد أكد مايو الماضي التزام الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات الثنائية مع الإكوادور عندما أرسل أول وفد رئاسي في حفل تنصيب الرئيس جويلرمو لاسو.