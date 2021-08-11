السجن 11 عاما لرجل أعمال كندي بتهمة التجسس في الصين

بكين - أ ش أ:

قضت محكمة صينية بسجن رجل أعمال كندي لمدة 11 عاما؛ عقب إدانته في اتهامات تتعلق بالتجسس.

وذكر تلفزيون (سي إن إن) الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة في مدينة "داندونج" الصينية أكدت أنه سيتم ترحيل المتهم "مايكل سبافور"، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان هذا الأمر سيتم قبل أو بعد قضائه مدة العقوبة في الصين.

وأشار التلفزيون إلى أنه تم اعتقال سبافور في عام 2018 مع مواطن كندي آخر يدعى مايكل كوفريج عقب قيام أوتاوا باعتقال المديرة المالية لمجموعة "هواوي" الصينية.