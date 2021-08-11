الولايات المتحدة تخصص 5 ملايين دولار لمساعدة تايدلاند في مكافحة كورونا

واشنطن - أ ش أ:

خصصت الولايات المتحدة الأمريكية 5 ملايين دولار؛ لمساعدة تايلاند في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، إن إعلان اليوم عن تقديم مزيد من المساعدات الإضافية لتايلاند في مكافحة كورونا يدعم العاملين الصحيين الذين يقدمون اللقاحات ويعزز سلسلة توريد اللقاحات للمساعدة في ضمان وصولها إلى الفئة السكانية الأكثر ضعفاً.

وأضاف: "نحث المجتمع الدولي على الانضمام إلينا في بذل مزيد من الجهد لمكافحة كورونا وإنهاء الوباء في تايلاند وحول العالم" موضحا أن هذا التمويل يأتي في مرحلة حرجة من زيادة الاحتياجات الإنسانية ومن شأنه أن يساعد في التخفيف من تداعيات الجائحة في تايلاند.