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المبعوث الأمريكي لليبيا يزور القاهرة ويلتقي حفتر لبحث آخر التطورات الليبية

11:41 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
المبعوث الأمريكي لليبيا يزور القاهرة ويلتقي حفتر لبحث آخر التطورات الليبية

سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند

طرابلس - (د ب أ)

قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا: "إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند يقوم اليوم الثلاثاء بزيارة للعاصمة المصرية تنتهي غدًا الأربعاء من أجل لقاء مسؤولين مصريين وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر".

وأوضحت السفارة في تغريدة على حسابها في تويتر أن "الزيارة جزء من الجهود الأمريكية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقررة في ديسمبر القادم".

وتابعت: "على غرار الاتصالات الأخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسية، يواصل السفير نورلاند التركيز على المطلب الملح لدعم التسويات الصعبة اللازمة لإيجاد القاعدة الدستورية والإطار القانوني المطلوب الآن من أجل إجراء الانتخابات".

وأكدت السفارة على دعم الولايات المتحدة لحق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية حرة ونزيهة، داعية الشخصيات الرئيسية إلى استخدام نفوذها في هذه المرحلة الحاسمة للقيام بما هو أفضل لجميع الليبيين.

ووصل إلى القاهرة في وقت سابق اليوم المشير خليفة حفتر قادمًا على رأس وفد رفيع في زيارة لمصر تستغرق يومين يبحث خلالها آخر التطورات على الساحة الليبية.

ريتشارد نورلاند ليبيا المبعوث الأمريكي خليفة حفتر

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