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أكبر معمرة في لندن: كورونا "لا شيء" بالمقارنة مع الحرب العالمية الأولى

11:20 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
أكبر معمرة في لندن: كورونا "لا شيء" بالمقارنة مع الحرب العالمية الأولى

فيروس كورونا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

وصفت سارة سبير أكبر معمرة في لندن، جائحة فيروس كورونا بأنها "لا شيء مقارنة بالحرب العالمية الأولى".

ونقلت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية عن سارة سبير خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ 108، قولها إن "أسوأ ما حدث خلال الـ 100 عام الماضية، هو الحرب العالمية الأولى، كانت أسوأ شيء، كوفيد لا شيء بالمقارنة" معربة عن اعتقادها بأن هيئة الصحة الوطنية تعاملت بشكل جيد للغاية خلال انتشار كوفيد."

وقالت "إنها ولدت في أيرلندا عام 1913، أي قبل عام تقريبًا من اندلاع الحرب العالمية الأولى، وانتهت الحرب عند بلوغها خمس سنوات، مما جعلها واحدة من القلائل القادرين على مقارنة كيفية تعامل العالم مع أزمتين عالميتين مختلفتين تمامًا يفصل بينهما أكثر من قرن".

وأضافت سبير "أنها كانت تعمل كممرضة ولم تتمكن من رؤية أحفادها العام الماضي بسبب قيود كوفيد في ذلك الوقت، لكن عائلتها بأكملها مع العديد من الأصدقاء، وحتى العمدة المحلي، حضروا عيد ميلادها الـ108 في دار سانت جودز للمسنين في ساتون، جنوب لندن".

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فيروس كورونا الحرب العالمية الأولى الأوبئة أكبر معمرة

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