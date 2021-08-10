ألمانيا: توقف فحوصات كورونا المجانية اعتبارًا من 11 أكتوبر المقبل

ألمانيا - (ا ش ا)

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستتوقف عن إتاحة فحوصات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالمجان، ابتداء من 11 أكتوبر المقبل، في محاولة لتشجيع الناس على تلقي التطعيم وسط مخاوف من زيادة عدد الإصابات.

وقالت ميركل - في تصريحات لها أوردها الموقع الإلكتروني لإذاعة (دويتشه فيله) الألماني - إن الحكومة بحاجة إلى تشجيع المزيد من المواطنين على التطعيم، لأنه يوفر "الحماية للجميع".

وأضافت أنه سيكون من الجيد أن تشهد ألمانيا ارتفاعا في معدل التطعيم يصل إلى "أكثر من 70% أو 80%"، رغم أنها اعترفت بأنه من غير المؤكد الوصول إلى هذه المعدلات في الوقت الحالي.

وتابعت المستشارة الألمانية "بما أنه يمكننا الآن تقديم اللقاحات بشكل شامل لكل مواطن في ألمانيا، فسننهي إتاحة فحوصات كورونا بالمجان للجميع اعتبارا من 11 أكتوبر".

يشار إلى أن ميركل كانت قد اجتمعت اليوم مع قادة الولايات الألمانية الـ16 لمناقشة إجراءات تجنب حدوث موجة إصابات جديدة في ظل انتشار سلالة "دلتا" وتجنب فرض قيود لا يرضى عنها السكان.

كما أكدت اتفاقهم على وقف الفحوص المجانية للجميع باستثناء من لا يوصى بحصولهم على التطعيم مثل الأطفال والحوامل.