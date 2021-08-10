بينهم قضاة وضباط".. هيئة الرقابة السعودية تصدر أحكامًا في تهم فساد على مسؤولين سابقين

وكالات

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية الثلاثاء، عن صدور أحكام قضائية لعدد من القضايا الجنائية التي باشرتها ضد من من وصفتهم بـ"الفاسدين".

وإدانة الهيئة وفقًا لما ذكرته عبر حسابها على "تويتر" في سلسلة تغريدات الثلاثاء، كاتب ضبط بالنيابة العامة بالرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة العامة وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر ودفع غرامة بمبلغ 15,000 ريال، وإدانة موظف بإدارة السجون بإحدى المناطق بالرشوة وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة سنة و6 أشهر ودفع غرامة بمبلغ 15,000 ريال.

كما إدانة قاضي بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 300,000 ريال، وإدانة ضابط برتبة عقيد بإدارة الدفاع المدني بإحدى المناطق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية واختلاس المال العام والاشتراك بغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 600,000 ريال، وإدانة رجل أعمال بالرشوة والاشتراك باستغلال النفوذ الوظيفي و باختلاس المال العام وغسل الأموال وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 1,650,000 ريال وإغلاق الأنشطة التجارية الخاصة به المرتبطة بالقضية ومنعه من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها.

وشملت الأحكام إدانة رجل أعمال بالرشوة والاشتراك بسوء الاستعمال الإداري وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 400,000 ريال، ومنعه من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها، وإدانة الوكيل الشرعي لرجل الأعمال الثاني بالرشوة والاشتراك في سوء الاستعمال الإداري وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 300,000 ريال.

وتضمنت كذلك إدانة مواطن بالاشتراك في الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، كما صدر حكم بمصادرة مبلغ الرشوة البالغ 42,000 ريال والمتحصلات من جريمة غسل الأموال مبلغ 700,000 ريال، وإدانة ضابط برتبة رائد يعمل مديراً لإسكان أحد المجمعات السكنية التابعة لوزارة الداخلية بطلب وأخذ عطية بطريقة غير مباشرة واستغلال نفوذه الوظيفي، وصدور حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ودفع غرامة بمبلغ 20,000 ريال ومصادرة مبلغ 8,402 ريال. وإدانة موظفة تعمل بوزارة التعليم بالرشوة "مرتشي"، وصدر الحكم عليها بالسجن لمدة سنتين و6 أشهر ودفع غرامة بمبلغ 25,000 ريال.

وذكرت الهيئة أنها تقدر جهود جميع الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.