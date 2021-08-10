الرئيس الجزائري يوجه باتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على حرائق الغابات

الجزائر - (أ ش أ)

وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، باتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على الوضع الذي خلفته حرائق الغابات التي ألحقت أضرارا بعدة ولايات بالبلاد.

وقال تبون - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية اليوم /الثلاثاء/- إن وطننا يعيش محنة أليمة تضاف إلى المحن التي عاشها هذه السنة .. معربا عن شكره لكل من ساهم في إخماد النيران.

وفي آخر حصيلة رسمية، رصدت مصالح الحماية المدنية بالجزائر، 36 حريقا على مستوى 18 ولاية، أودت بحياة ستة أشخاص بولاية (تيزي وزو) وشخص واحد بولاية بسطيف.