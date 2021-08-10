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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من قبضة الحوثيين بمحافظة مأرب

09:20 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من قبضة الحوثيين بمحافظة مأرب

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء،تحرير مواقع جديدة من قبضة مليشيا الحوثي، بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان له "إن رجال الجيش مسنودين بالمقاومة الشعبية، حققوا تقدماً جديداً في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، خلال معارك استمرت لساعات".

وبحسب البيان، فقد ألحقت قوات الجيش بالميليشيا الحوثية "خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

وأشار البيان إلى أن المعارك التي انتهت "بتحرير عدّة مواقع في محيط "ملبودة" من مليشيا الحوثي".

ولم يصدر عن الحوثيين أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتشهد جبهات محافظة مأرب الاستراتيجية معارك مستمرة بين الجيش ومسلحي الحوثيين منذ أشهر، إثر التصعيد العسكري الذي يشنه الأخيرون في محاولة السيطرة على المحافظة.

الجيش اليمني مأرب الحوثيون

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