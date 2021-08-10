العراق يفقد 2500 ميجاوات من الكهرباء عقب انخفاض إمدادات الغاز

العراق - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية انخفاض إمدادات الغاز المورد للمحطات الإنتاجية ما أدى لفقدان المنظومة طاقة قدرها 2500 ميجاوات.

وقالت الوزارة -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء- إن إمدادات الغاز الإيراني إلى المنطقة الوسطى انخفضت من 30 مليون إلى 20 مليون متر مكعب يوميا، في حين هبطت الإمدادات إلى المنطقة الجنوبية من 17 مليون إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا".

وأوضحت ان الانخفاض في إمدادات الغاز الإيراني أدى إلى فقدان منظومة الكهرباء حوالي 2500 ميجاوات"، مشيرة إلي أنه تعمل مع وزارة النفط لتعويض ما فقدته المنظومة من الغاز حتى لا يؤثر على إدامة زخم الإنتاج .