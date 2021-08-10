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إيطاليا: العثور على مظروف مُرسل إلى بابا الفاتيكان بداخله 3 رصاصات

08:26 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
إيطاليا: العثور على مظروف مُرسل إلى بابا الفاتيكان بداخله 3 رصاصات

بابا الفاتيكان

إيطاليا - (أ ش أ)

عثر موظفو مكتب البريد في مركز الفرز ببلدة على أطراف مدينة ميلانو على مظروف يحتوي على 3 رصاصات، مرسل من فرنسا وموجه إلى البابا فرنسيس في الفاتيكان.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية اليوم الثلاثاء، بأن قوات الكارابينييري "الدرك" في بلدة سان دوناتو ميلانيزي، تحفظت على المظروف وأسندت التحقيقات إلى وحدة التحقيق التابعة للقيادة الإقليمية في ميلانو، مشيرة إلى أن المظروف يحتوي على 3 رصاصات كروية من نوع (Flobert) عيار 9 ملم، وكتب عليه بالقلم، "يصل ويسلم ليد البابا فرنسيس – مدينة الفاتيكان – ساحة سان بيترو في روما".

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بابا الفاتيكان إيطاليا البابا فرنسيس مدينة ميلانو

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