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طوابير طويلة على المعابر الحدودية بعد فتح الحدود الكندية الأمريكية

08:16 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
طوابير طويلة على المعابر الحدودية بعد فتح الحدود الكندية الأمريكية

أرشيفية

كندا - (أ ش أ)

واجه المسافرون الأمريكيون الراغبون في دخول كندا لأول مرة منذ 17 شهرا بعض التأخيرات عند المعابر الحدودية في وقت مبكر من يوم أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، بسبب الطوابير الطويلة.

وبدءا من أولى ساعات أمس، سمحت كندا بدخول المواطنين الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل والمقيمين الدائمين، وهي خطوة نحو الحياة الطبيعية بعد 506 أيام من قيود السفر بسبب جائحة فيروس (كورونا) المستجد.

وشوهد على مدار الأمس واليوم طوابير طويلة من السيارات المتجهة إلى المعابر الحدودية حيث بلغ وقت الانتظار نحو الساعتين.

ومن المنتظر أن تفتح كندا حدودها أمام المسافرين الملقحين بالكامل من شتى أنحاء العالم في السابع من سبتمبر القادم.

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المعابر الحدودية الحدود الكندية الأمريكية

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