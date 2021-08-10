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فوتشي يدعو إلى تطعيم المعلمين ضد كورونا

07:25 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
فوتشي يدعو إلى تطعيم المعلمين ضد كورونا

الدكتور أنتوني فوتشي

واشنطن - (د ب أ)

قال أنتوني فوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة إن يتعين على حكومات الولايات والحكومات المحلية أن تطالب المعلمين بالحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، الأمر الذي يؤكد "خطورة الوضع" الخاص بتفشي الفيروس.

وتقوم المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بتوزيع الأسرّة لمرضى كوفيد والبحث عن الأطباء والممرضات في ظل تفشي السلالة المتحورة دلتا من الساحل الشرقي وحتى الساحل الغربي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

أنتوني فوتشي الولايات المتحدة فيروس كورونا متحور دلتا

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