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مسؤول روسي: موسكو لن تغير مواقفها السياسية من أجل تلبية التوقعات الأمريكية

07:18 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
مسؤول روسي: موسكو لن تغير مواقفها السياسية من أجل تلبية التوقعات الأمريكية

وزارة الخارجية الروسية

روسيا - (أ ش أ)

أكد المدير العام لمجلس الشؤون الدولية الروسي أندريه كورتونوف، أن موسكو لن تعيد النظر في موقفها بشأن القضايا الدولية الرئيسية من أجل تلبية توقعات واشنطن، لافتًا إلى أن هذا النهج سوف تترتب عليه عقوبات أمريكية أشد ضد روسيا.

وشدد كورتونوف -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية بثتها اليوم الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني- على أنه عقب القمة الروسية الأمريكية التي عُقدت في جنيف، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الانتظار لعدة أشهر حتى اللحظة التي سيكون من الممكن فيها قول شيء أكثر دقة وتحديدًا حول مستقبل العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وقال "لدي انطباع بأنه أعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة أشهر لإجراء تصحيحات خلال هذه الأشهر، من أجل أن تُظهر روسيا أنها قامت بواجبها المدرسي وأن سياستها قد تغيرت".

وتابع "إذا كان الجانب الأمريكي يعتقد ذلك حقًا، فإن مثل هذه التوقعات لا طائل من ورائها بالطبع، لأن القيادة الروسية ليس لديها رغبة أو استعداد لإجراء أي تغييرات جوهرية في سياستها".

ورجح كورتونوف أن الجانب الأمريكي سيشعر بخيبة أمل شديدة من رفض موسكو التخلي عن نواياها لتتوافق مع توقعات واشنطن.

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أندريه كورتونوف موسكو القمة الروسية الأمريكية

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