Masrawy logo white

حرائق الغابات تتسبب بانفجار ألغام في جبال القصرين التونسية

06:46 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
حرائق الغابات تتسبب بانفجار ألغام في جبال القصرين التونسية

حرائق الغابات

وكالات

اندلعت حرائق في غابات محافظة القصرين في تونس اليوم الثلاثاء، وتسببت في انفجار ألغامًا في جبل مغلية وجبل سمامة.

وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية، الثلاثاء، أن الحرائق تسببت في انفجار 22 لغمًا على الأقل في القصرين،

وكانت وكالة تونس للأنباء، ذكرت في وقت سابق من الثلاثاء، أن سلسلة الحرائق التي طالت محافظة القصرين شملت كل من المنطقة العسكرية المغلقة بجبل سمامة وغابة القليع في عمادة الحماد بمعتمدية تالة وتسببت في إتلاف مئات الهكتارات من الغطاء النباتي.

تونس حرائق الغابات انفجار ألغام جبال القصرين التونسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
83

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

71

متعافون اليوم

284789

إجمالي الإصابات

16582

إجمالي الوفيات

233298

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا