وقفة احتجاجية أمام المسجد الإبراهيمي تنديدا بقيام إسرائيل بأعمال حفر داخل الحرم

رام الله - أ ش أ

نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وفرع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في الخليل، بمشاركة "حماة" الحرم الإبراهيمي، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام الحرم الشريف؛ رفضا لتنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات حفر بهدف شق طريق وإقامة مصعد في ساحات الحرم.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات تدعو إلى وقف هذه الاعتداءات والممارسات العنصرية، رافعين العلم الفلسطيني ولافتات تندد بهذه الممارسات.

وقال مدير وزارة الأوقاف في الخليل جمال ابو عرام - في تصريح صحفي - إن الاحتلال لن يستطيع تهويد المسجد رغم محاولاته وتهديداته العنصرية وغطرسته، التي يسعى من خلالها إلى بسط سيطرة المستوطنين عليه، داعيًا الفلسطينيين إلى الرباط والتواجد داخل الحرم لحمايته.

وشدد عضو فتح في وسط الخليل مهند الجعبري، على أهمية التحرك - داخليا ودوليا - من أجل وضع حد لممارسات واعتداءات الاحتلال المتواصلة على الحرم، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني سيبقى على عهد الشهداء والأسرى؛ حاميًا للحرم الإبراهيمي والمقدسات الفلسطينية ولن يفرط في ذرة من تراب هذا الوطن مهما كلفه الأمر.