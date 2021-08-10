Masrawy logo white

وقفة احتجاجية أمام المسجد الإبراهيمي تنديدا بقيام إسرائيل بأعمال حفر داخل الحرم

03:19 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
وقفة احتجاجية أمام المسجد الإبراهيمي تنديدا بقيام إسرائيل بأعمال حفر داخل الحرم

وقفة احتجاجية أمام المسجد الإبراهيمي

رام الله - أ ش أ

نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وفرع حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في الخليل، بمشاركة "حماة" الحرم الإبراهيمي، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام الحرم الشريف؛ رفضا لتنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات حفر بهدف شق طريق وإقامة مصعد في ساحات الحرم.

وردد المشاركون في الوقفة هتافات تدعو إلى وقف هذه الاعتداءات والممارسات العنصرية، رافعين العلم الفلسطيني ولافتات تندد بهذه الممارسات.

وقال مدير وزارة الأوقاف في الخليل جمال ابو عرام - في تصريح صحفي - إن الاحتلال لن يستطيع تهويد المسجد رغم محاولاته وتهديداته العنصرية وغطرسته، التي يسعى من خلالها إلى بسط سيطرة المستوطنين عليه، داعيًا الفلسطينيين إلى الرباط والتواجد داخل الحرم لحمايته.

وشدد عضو فتح في وسط الخليل مهند الجعبري، على أهمية التحرك - داخليا ودوليا - من أجل وضع حد لممارسات واعتداءات الاحتلال المتواصلة على الحرم، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني سيبقى على عهد الشهداء والأسرى؛ حاميًا للحرم الإبراهيمي والمقدسات الفلسطينية ولن يفرط في ذرة من تراب هذا الوطن مهما كلفه الأمر.

وزارة الأوقاف المسجد الإبراهيمي وقفة احتجاجية حركة التحرير الوطني الفلسطيني أعمال حفر إسرائيل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
83

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

71

متعافون اليوم

284789

إجمالي الإصابات

16582

إجمالي الوفيات

233298

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا