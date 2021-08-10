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سوريا: السيطرة على حريق في سفينة تجارية بمرفأ اللاذقية

03:12 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
سوريا: السيطرة على حريق في سفينة تجارية بمرفأ اللاذقية

علم سوريا

دمشق - (د ب أ):

أعلن مسؤول سوري، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق في إحدى السفن التجارية بمرفأ اللاذقية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للانباء "سانا" اليوم عن قائد فوج الإطفاء في اللاذقية قوله إنه تم تسجيل إصابتين طفيفتين.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجار مجهول بإحدى السفن التجارية الراسية في مرفأ اللاذقية، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.

سوريا دمشق سفينة تجارية حريق مرفأ اللاذقية

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