سوريا: السيطرة على حريق في سفينة تجارية بمرفأ اللاذقية

دمشق - (د ب أ):

أعلن مسؤول سوري، اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق في إحدى السفن التجارية بمرفأ اللاذقية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للانباء "سانا" اليوم عن قائد فوج الإطفاء في اللاذقية قوله إنه تم تسجيل إصابتين طفيفتين.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع انفجار مجهول بإحدى السفن التجارية الراسية في مرفأ اللاذقية، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.