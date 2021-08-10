بنجلاديش تُلقّح اللاجئين الروهينجا وسط زيادة مطردة في إصابات كورونا

دكا- (بي بي سي):

بدأت بنجلاديش في تلقيح الآلاف من اللاجئين من أقلية الروهينجا المسلمة، وسط زيادة مطردة في الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد.

ويُتوقع أن يتم تلقيح نحو 48 ألفًا من الروهينجا، ممن تتجاوز أعمارهم 55 عاما، بلقاح سينوفارم الصيني بحلول يوم الخميس المقبل، بمساعدة وكالات أممية.

ويقول مسؤولو الصحة البنغاليون إن أكثر من 2500 إصابة و29 وفاة بفيروس كورونا قد سُجلت في مخيمات اللاجئين من ميانمار، لكن خبراء آخرين يرجحون أن يكون العدد الفعلي لهؤلاء أكبر بكثير.

ويعيش نحو مليون شخص من أقلية الروهينجا المسلمة في مخيمات للاجئين في بنجلاديش.