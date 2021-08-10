الأردن يعزي بضحايا حرائق الغابات في الجزائر

عمّان - أ ش أ

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن تعازيها لحكومة وشعب الجزائر بضحايا حرائق الغابات التي تشهدها عدة ولايات في البلاد وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء- وقوف وتضامن المملكة مع الجزائر، معربا عن أحر التعازي لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.