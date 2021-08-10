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الأردن يعزي بضحايا حرائق الغابات في الجزائر

01:53 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
الأردن يعزي بضحايا حرائق الغابات في الجزائر

حرائق الغابات

عمّان - أ ش أ
أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن تعازيها لحكومة وشعب الجزائر بضحايا حرائق الغابات التي تشهدها عدة ولايات في البلاد وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء- وقوف وتضامن المملكة مع الجزائر، معربا عن أحر التعازي لذوي الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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Asha
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عمان الأردن حرائق الغابات الجزائر

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الأردن يعزي بضحايا حرائق الغابات في الجزائر

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