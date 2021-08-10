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بنجلاديش تبدأ تطعيم لاجئي مسلمي الروهينجا ضد كورونا

11:17 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
بنجلاديش تبدأ تطعيم لاجئي مسلمي الروهينجا ضد كورونا

أرشيفية لمسلمي الروهينجا

دكا - أ ش أ

بدأت السلطات البنغالية اليوم /الثلاثاء/ حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للآلاف من مسلمي الروهينجا في أكبر تجمع للاجئين في العالم، وسط تزايد حالات الإصابة في البلاد.

ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية عن محبوبور الرحمن، كبير مسئولي الصحة في منطقة كوكس بازار جنوب شرقي البلاد، قوله: إن حوالي 48 ألفا من الروهينجا، تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر، سيتم تلقيحهم اعتبارا من اليوم وحتى الخميس المقبل بمساعدة منظمة الأمم المتحدة، وأضاف "هذه ليست سوى البداية، وسيتم تطعيم جميع الروهينجا البالغين على مراحل".

وتستضيف بنجلاديش أكثر من مليون مسلم من الروهينجا في معسكرات مترامية الأطراف بمنطقة "كوكس بازار" بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.

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