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وزير خارجية اليابان يقوم بجولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

10:03 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
وزير خارجية اليابان يقوم بجولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي

طوكيو- (د ب أ):

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، الثلاثاء، أنه سيقوم بجولة شرق أوسطية الأسبوع المقبل من أجل مناقشة الأمن في المنطقة وسبل مواجهة وباء كورونا.

وتشمل الجولة التي تبدأ يوم الأحد المقبل مصر وإيران وإسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية وتركيا وقطر.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن جولة موتيجي ستستمر حتى 24 أغسطس، وهي تأتي بعد تولي إدارات جديدة للسلطة في إيران وإسرائيل، وتهدف إلى تعزيز علاقات اليابان مع المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية كمورد رئيسي للنفط بالنسبة لطوكيو.

وقال موتيجي في مؤتمر صحفي: "أود من خلال الزيارة أن أكرر تأكيد التزامنا تجاه الشرق الأوسط، الذي ساهم في سلامة وازدهار المنطقة على مدار السنين".

كان الأسبوع الماضي شهد تولى إبراهيم رئيسي الرئاسة في إيران، حيث تعهد بمواصلة البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية ودعا إلى رفع العقوبات الدولية عن بلاده.

وشهدت إسرائيل أول تغيير للسلطة منذ 12 عاما في يونيو الماضي حيث أدى نفتالي بينيت اليمين الدستورية كرئيس للوزراء خلفا لبنيامين نتنياهو.

وفي إشارة إلى الحكومتين الجديدتين في إيران وإسرائيل، قال موتيجي: "أود أن أتبادل الآراء بصراحة حول وضع المنطقة وأن اعمل عن كثب معهما من أجل تعزيز استقرار المنطقة".

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إن الوزير بحث في البداية أيضا زيارة العراق، لكن وضع كورونا هناك لن يسمح له بذلك.

توشيميتسو موتيجي طوكيو اليابان إيران إسرائيل الأردن الأراضي الفلسطينية

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