8 قتلى و13 مصابا جراء انقلاب قارب جنوبي الصين

بكين- (د ب أ):

لقى 8 أشخاص حتفهم وأصيب 13 آخرون بعد انقلاب قارب جنوبي الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الثلاثاء، أن الحادث وقع صباح أمس قبالة سواحل مدينة بيهاي بمنطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوب الصين.

وذكرت السلطات المحلية أن الحادث وقع بينما كان القارب عائدا من رحلة صيد وعلى متنه ما مجموعه 61 شخصا.

وتم نقل الجرحى إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وحتى صباح اليوم، تم إنقاذ جميع الذين سقطوا في المياه، وتم احتجاز مالك القارب، الذي كان أيضا على متنه، من قبل سلطات الأمن العام المحلية.

وما زال التحقيق جاريا في الحادث.