Masrawy logo white

8 قتلى و13 مصابا جراء انقلاب قارب جنوبي الصين

09:59 ص الثلاثاء 10 أغسطس 2021
8 قتلى و13 مصابا جراء انقلاب قارب جنوبي الصين

انقلاب قارب

بكين- (د ب أ):

لقى 8 أشخاص حتفهم وأصيب 13 آخرون بعد انقلاب قارب جنوبي الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الثلاثاء، أن الحادث وقع صباح أمس قبالة سواحل مدينة بيهاي بمنطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج بجنوب الصين.

وذكرت السلطات المحلية أن الحادث وقع بينما كان القارب عائدا من رحلة صيد وعلى متنه ما مجموعه 61 شخصا.

وتم نقل الجرحى إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وحتى صباح اليوم، تم إنقاذ جميع الذين سقطوا في المياه، وتم احتجاز مالك القارب، الذي كان أيضا على متنه، من قبل سلطات الأمن العام المحلية.

وما زال التحقيق جاريا في الحادث.

انقلاب قارب الصين رحلة صيد مقتل اشخاص

الخبر التالى:

وزير خارجية اليابان يقوم بجولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
83

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

71

متعافون اليوم

284789

إجمالي الإصابات

16582

إجمالي الوفيات

233298

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا